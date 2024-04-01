Başkan Erdoğan oyunu Üsküdar Kısıklı’da kullandı

Siyasilerin yerel seçim için oy kullandığı okullarda ayrı bir heyecan yaşandı. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını Üsküdar Kısıklı'daki 13.15'te Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu'nda oy verdi. Vatandaşlar okul önünde Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. İstanbul adayları Murat Kurum Kağıthane'de, Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde aileleriyle birlikte oy kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'da, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da oy kullandı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İstanbul Beykoz'da, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Anara Çukurambar'da, eski başbakanlardan Tansu Çiller İstanbul Sarıyer'de oy kullandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile eşi Sümeyye Bayraktar da oy kullanma anlarını sosyal medya hesabından "Seçim sonuçlarının, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" mesajıyla paylaştı.