FETÖ’nün firari ihraç polis memuru yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olan firari şüphelileri yakalamak üzere yürüttükleri çalışmalar devam ediyor. FETÖ mensubu olan, 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 2 yıldır firar ihraç polis memuru Yusuf Vurur, Mamak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

ÖRGÜTE SADAKATİ ÜST DERECE

Şüphelinin bylock kullanıcısı olduğu, örgütün yapmış olduğu fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olarak kodlandığı tespit edildi. Şüpheli Yusuf Vurur gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.