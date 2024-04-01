İstanbul’daki seçim yarışında sandıkların yüzde 100’ü açıldı

İstanbul'da 22 siyasi partinin yarıştığı seçimde partilerin kesinleşmemiş oy dağılımı şöyle oldu:

CHP: Ekrem İmamoğlu 4 milyon 432 bin 691 (yüzde 51,14)

AK Parti: Murat Kurum 3 milyon 431 bin 587 ( yüzde 39,59)

Yeniden Refah Partisi: Mehmet Altınöz 226 bin 438 (yüzde 02,61)

Zafer Partisi: Azmi Karamahmutoğlu 184 bin 030 (yüzde 02,12)

DEM Parti: Meral Danış Beştaş 183 bin 805 (yüzde 02,12)

İYİ Parti: Mehmet Satuk Buğra Kavuncu 54 bin 619 (yüzde 00,63)

Saadet Partisi: Birol Aydın 48 bin 893 (yüzde 00,56)

Memleket Partisi: Emre Berk Hacıgüzeller 14 bin 919 (yüzde 00,17)

YTP: Burhanettin Aktürk 14 bin 265 (yüzde 00,16)

Deva Partisi: İdris Şahin 11 bin 409 (yüzde 00,13)

HAK PAR: Mustafa Aytaş 9 bin 563 (yüzde 00,11)

BTP: Cihan Erdoğanyılmaz 9 bin 3 ( yüzde 00,10)

TKP: Orhan Gökdemir 7 bin 471 (yüzde 00,08)

DSP: Nesim Pakır 5 bin 480 (yüzde 00,06)

Vatan Partisi: İbrahim Okan Özkan 4 bin 907 (yüzde 00,05)

ANAP: Umut Çınar 3 bin 15 (yüzde 00,03)

TKH: Ziya İncedere 2 bin 383 (yüzde 00,02)

ABP Osman Tekin 2 bin 229 (yüzde 00,02)

Millet Partisi: Hasan Hüsnü Güner 2 bin 24 (yüzde 00,02)

AB parti: Muharrem Mutlu bin 831 (yüzde 00,02)

Milli Yol: Hüseyin Işık bin 137 (yüzde 00,01)

Ocak: Osman Çelik 699 (yüzde 00,00)

27 BAĞIMSIZ ADAY YARIŞTI

İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışına giren 27 bağımsız aday arasından 4 bin 747 oyla Vedat Taylan Yıldız en yüksek oy alırken; en az oy alan bağımsız aday ise 111 oyla Ahmet Biriken oldu.

YARIŞIN YAKIN GEÇTİĞİ İLÇELER

İstanbul ilçe belediye başkanlığı yarışında Beykoz ve Gaziosmanpaşa'nın oy oranlarının birbirine yakın olduğu görüldü. Beykoz'da CHP yüzde 45,86, AKP ise yüzde 44,90 oy oranına sahip oldu. Gaziosmanpaşa'da ise CHP yüzde 40,44, AKP 40,11 oranında oy aldı. Ayrıca ilçeler arasında sisteme veri girişi devam eden ilçe sadece Bahçelievler oldu.

İL SEÇİM KURULUNA BİR İTİRAZ GELMEDİ

İstanbul İl Seçim Kurulu'na henüz bir itiraz yapılmadı. Sandık Kurulu tutanaklarına itirazlar yarın saat 15.00'a kadar İlçe Seçim Kurullarına yapılabilecek. İlçe Seçim Kurulu kararlarına yönelik İl Seçim Kurulu'na cuma gününe kadar itirazda bulunabilecek. İl Seçim Kurulu ise itirazları pazar günü, saat 17.00'a kadar değerlendirecek. İl Seçim Kurulu'na ve il birleştirme tutanaklarına karşı da 10 Nisan çarşamba gününe kadar YSK'ya itirazda bulunabilecek.