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Giriş Tarihi: 1.4.2024 12:33 Son Güncelleme: 1.4.2024 12:33

Kırklareli'nde zehir tacirlerine operasyon: 11 gözaltı

Kırklareli'nde polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Kırklareli’nde zehir tacirlerine operasyon: 11 gözaltı

Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yaptı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 37 fişek, bir miktar uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 725 lira, 50 avro ve 50 dolar ele geçirildi.

11 GÖZALTI

Operasyonla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kırklareli'nde zehir tacirlerine operasyon: 11 gözaltı
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