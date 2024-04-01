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Giriş Tarihi: 1.4.2024 14:33 Son Güncelleme: 1.4.2024 14:56

Akşener duyurdu: İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor

Seçim sonrası ilk kez kameralar karşısına geçen İYİ Parti lideri Meral Akşener; "Parti tüzüğümüzün bana verdiği yetki gereği en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız" dedi

Akşener duyurdu: İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçim sonuçlarını değerlendirdi

Akşener'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Seçimler olgunlukla tamamlandı. Demokrasilerde her konu tartışılabilir. Demokrasilerde her konu tartışılabilir ama tek bir konu tartışılamaz. O da seçmenin sandığa attığı oyudur. Yani milletin sandıkta gösterdiği iradedir.

İlk günden beri önce millet, önce memleket şuuruyla ortaya koyduğumuz siyaset anlayışıyla seçmeni her zaman velinimet olarak gördük. Milletin kararının üstünde bir kararın, iradenin olmadığını söyledik.

Nitekim bu seçimlerde de milletimiz, şimdiye kadar kesin olmayan sonuçlara göre; 1 il, 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 31 yeri İYİ Parti'ye emanet etti. Bu kıymetli emanet için milletimize teşekkür ediyor ve bu emanete sahip çıkacak olan belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Halen itirazlarımızın sürdüğü, sonucun henüz netleşmediği Ordu, Çanakkale ve Aydın Kuşadası'nda büyük mücadele gösteren belediye başkanlarıma da teşekkürlerimi iletiyorum.

"ÖZELEŞTİRİLERİMİZİ YAPACAĞIZ"

Sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Her zaman yaptığımız gibi, seçim sonuçlarına ilişkin muhasebelerimizi ve özeleştirilerimizi yapacağız.

KONGRE KARARI:

Nitekim, tam da bu sebeple; en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız.

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Akşener duyurdu: İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor
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