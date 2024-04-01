Muhtar kurayla belirlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesi Gazelli Mahallesi'nde 120 seçmen, sandık başına gitti. 120 oydan 114'ü geçerli sayılırken, mevcut muhtar Hüseyin Erden ile muhtar adayı Adnan Memiş 57'şer oy aldı. Adayların eşit oy alması üzerine, muhtar çekilen kura sonucu belirlendi. Sandık başkanı tarafından çekilen kurada adı çıkan Adnan Memiş, Gazelli Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu.Elazığ'da Günbağı köyündeki seçimlerde tekrar aday olan Muhtar Mustafa Demir'in yarıştığı adayla oyları eşit çıktı. Sandık başkanı tarafından yapılan kurada kaybeden Demir, kısa süre sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.