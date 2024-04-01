Oy kullanmayanların partisi! İzmir’de ilk kez rekor kırdı!

Türkiye'nin üçüncü büyük kenti İzmir'de 31 Mart yerel seçimlerine küskünler damga vurdu. 3 milyon 459 bin 970 kayıtlı seçmenin bulunduğu kentte 31 Mart yerel seçimlerinde 2 milyon 726 bin 313 seçmen sandık başına giderken 733 bin 657 kişi ise oy kullanmamayı tercih etti. Geçerli oy sayısı ise 2 milyon 631 bin 878 oldu. Henüz kesinleşmemiş sonuçlara göre; 94 bin 435 kişi bilerek ya da bilmeyerek yanlış oy kullanmış oldu.

31 MART'TA SANDIĞA GİTMEYENLER REKOR KIRDI

2019 yerel seçiminde 518 bin 615 İzmirli sandığa gitmemişti. 2015'in 7 Haziran'ında yapılan seçimde 385 bin, 1 Kasım 2015'te yapılan seçimde ise 379 bin, 2018 genel seçimlerinde ise 346 bin 056 kişi sandık başına gitmemişti. 14 Mayıs genel seçiminde ise 335 bin 534 İzmirli ise sandığa gitmedi.

10 YILIN REKORU

31 Mart'ta gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde İzmir'de 733 bin 657 kişi oy kullanmayarak son 10 yılın rekorunu kırmış oldu. Bir başka deyişle Oy kullanmayanların tamamı Hamza Dağ'ı tercih etseydi ipi göğüsleyen taraf AK Parti olacaktı. Tersi düşünüldüğünde ise Cemil Tugay tarihi bir oyla seçimi kazanacaktı.

HANGİ İLÇEDE KAÇ SEÇMEN SANDIK BAŞINA GİTMEDİ

BUCA:

Toplam Seçmen

394 bin 395. Kullanılan Oy 292 bin 978. Oy kullanmayanların sayısı: 101 bin 417

KONAK

Toplam Seçmen 263 bin 609. Kullanılan Oy 196 bin 026. Oy kullanmayanların sayısı: 67 bin 583

KARABAĞLAR

Toplam Seçmen 370 bin 142. Kullanılan Oy: 282 bin 412. Oy kullanmayanların sayısı: 87 bin 073

KARŞIYAKA

Toplam Seçmen 279 bin 863. Kullanılan Oy: 218 bin 459. Oy kullanmayanların sayısı: 61 bin 404

BAYRAKLI

Toplam Seçmen 233 bin 538. Kullanılan Oy

181bin 786. Oy kullanmayanların sayısı: 51 bin 752 olarak gerçekleşti.