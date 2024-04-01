PKK’nın inleri başlarına yıkıldı! 22 mağara, sığınak imha edildi

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlara jandarma özel harekat (JÖH), komando ve güvenlik korucularından oluşan 107 tim, 1445 jandarma personel ile J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin de destek verdiği Şırnak merkez, Uludere, Silopi, Lice, Eruh ilçesi kırsalı ve Yüksekova kırsalında düzenlenen 'Bozdoğan-19' operasyonu gerçekleşti.

PKK'NIN LOJİSTİK ÜSTLERİ İMHA EDİLDİ

Operasyonlar sonucunda; 19 roketatar mühimmatı, 16 roketatar sevk fişeği, RPD makineli tüfek, 10 el bombası, EYP, 105 pil bloğu, (EYP hazırlamak üzere kullanılan) 3 fünye, AK-47 piyade tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 444 mühimmat, 4 tüp, 2 akü, 84 pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi.

Bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik 1 Haziran 2023 - 31 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenen "Kahramanlar" ve "Bozdoğan" operasyonlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Operasyonlarda; 667 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Bombalı eylemler için hazırlanan 1 ton 662 kilogram amonyum nitrat patlayıcı, 77 plastik patlayıcı C4, 180 mayın, EYP, 80 bin 398 muhtelif çap ve ebatta mühimmat ile fişek, 10 bin 644 ağır silah mühimmatı, (RPG-7, bombaatar, havan ve uçaksavar mühimmatı) 1030 el bombası, 36 roketatar, havan, bombatar, uçaksavar, lav silahı, 340 uzun namlulu silah, 198 tabanca ve 163 av tüfeği ele geçirildi.

"TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BAŞLARINA YIKIYORUZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından; "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var, o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" şeklinde paylaşımda bulundu.