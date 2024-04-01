Şırnak’ta AK Parti’nin ikinci zaferi

Şırnak'ta, AK Parti Belediye Başkanı Mehmet Yarka yerel seçimlerde ipi ikinci kez göğüsledi. Yarka, resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 47'sini alarak yeniden başkan seçilirken, DEM Parti Belediye Başkan Adayı Turan Saltan ise oyların yüzde 41'ini aldı. Sonuçların belirlenmesinin ardından Mehmet Yarka ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Sanat Sokağı'nda bulunan seçim ofisinde vatandaşlarla birlikte kutlama yaptı. Havai fişeklerin atıldığı, halayların çekildiği kutlamada ateşli silah kullanılmaması için uyarılar yapıldı. Yarka, "Seçim süreci boyunca beni yalnız bırakmayan gençlere minnettarım. Başımın tacısınız. Son dönemlerde 2 dönem belediye başkanlığı yoktu. Şırnak'a yapacağımız hizmetlerin bir kısmı yarım kalmıştı. Bunu her platformda söylüyordum. Mesele Mehmet Yarka değil. Tek mesele Şırnak. Çünkü sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Bugün Şırnak'ın kaybedeni yok kazananı var. Şırnak kazandı. Allah nasip ederse mazbatamızı alınca tekrar sokak sokak hizmetlerimize devam edeceğiz. Oy veren de vermeyen de başımızın tacıdır" dedi. Mehmet Yarka, önceki seçimlerde ise 19 bin 718 oy ile oyların yüzde 61.70'ini alarak kazanmıştı. HDP adayı Hişar Osal 11 bin 194 oy ile oyların yüzde 35'ini alabilmişti.