Süper Vali’nin oğlu Tokat’ta kazandı

Türkiye genelinde yapılan yerel seçimlerde, Tokat'ta ilk defa bir belediye seçimini MHP kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, MHP'nin adayı, Tokat'ta Valilik yapan Merhum Süper Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Kemal Yazıcıoğlu oldu. Seçim sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda kurulu sahneye çıkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu halkı selamladı. Kalabalığa seslenen Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Seçim sürecinde birçok şey yaşadık. Çok çalıştık, çabaladık. Sizin gönlünüze girmeye çalıştık. Ne mutlu ki başarmışız. Çok teşekkür ediyoruz. Babama Tokat'ta valilik nasip oldu. Şu arkamızda gördüğünüz vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesi'nde hizmet etme şansı verildi. Sizlerle beraber çok güzel hizmetler edeceğiz. Bu farkı göreceksiniz. Ben sizin bir kardeşinizim. Kapım sonuna kadar açık. Gönül rahatlığıyla gelin. Meramınızı anlatın. Ben de sizi dinleyip çözüm bulmak için var gücümle çalışacağım. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Tokat Türkiye'ye örnek olacak. Türkiye'nin ve Tokat'ın buna çok ihtiyacı var. Tokat'ın altın yılları için var gücümüzle çalışacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Size çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.