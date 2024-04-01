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Giriş Tarihi: 1.4.2024 14:36

Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimleri 11’inci tur oylamada sonuç çıkmadı

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin 24 Mart’ta sona ermesi nedeniyle Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için 25 Mart’ta başlayan seçimlerde 11’inci tur oylama geride kaldı. Adayların salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle seçime 12’inci tur oylamayla devam edilecek.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimleri 11’inci tur oylamada sonuç çıkmadı

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle 25 Mart'ta başlayan seçimlerde 11'inci tur oylama geride kaldı. Adaylar üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay Birinci Başkanı 11'inci tur oylamada da belirlenemedi.

GEÇERSİZ OY SAYISI 12

Yargıtay Birinci Başkanlığı için seçimlerin 10'uncu tur oylamasında Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ile Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarıştı. 11'inci tur oylamada; Akarca 85, Şentürk 117, Kerkez 102 oy aldı. Oylamaya 320 üye katılırken, 4 oy boş, 12 oy ise geçersiz sayıldı.

Yargıtay Birinci Başkanlığına aday olan isimlerin başkan seçilebilmeleri için 348 üyenin 175'inin oyunu alması gerekiyor.

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Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimleri 11’inci tur oylamada sonuç çıkmadı
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