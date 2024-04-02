5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!" denildi. Diğer taraftan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise terör örgütü PKK'ya yönelik 4 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-19' operasyonlarında 22 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya aramalarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin de ele geçirildiği bilgisini paylaştı.