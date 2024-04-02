73 yaşındaki muhtar dokuzuncu kez seçildi

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Hilal Mahallesi'nde 45 yıldır aralıksız muhtarlık görevini sürdüren 3 çocuk, 7 torun sahibi 73 yaşındaki Ali Pekgökçen, 31 Mart seçimlerinde bir kez daha muhtar seçilerek bu alanda kırılması zor bir rekora imza attı. 9 seçim üst üste zafer kazanan ve yarım asırdır muhtarlık yapan Pekgökçen, geçerli sayılan 1113 oyun 453'ünü alarak, en yakın rakibi Ömer Boyat'a 97 oy fark attı. Pekgökçen, "İlk kez muhtar olduğumda Fahri Korutürk Cumhurbaşkanı'ydı. O günden bugüne kadar 7 cumhurbaşkanı gördüm. Şu an Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile devam ediyorum. Geçmiş cumhurbaşkanımız, başbakanımız rahmetli Süleyman Demirel koltukta gitti geldi, gitti geldi ama ben koltuğa bir oturdum 45 senedir kalkmıyorum. 9 seçim üst üste kazandım. Allah ömür verirse bu dönemi de tamamlarsam 50 yıl aynı mahallede muhtar olmayı başaracağım. Hilal Mahallesi sakinlerine bir kez daha hizmet edeceğim için çok mutluyum" dedi.