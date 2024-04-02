Durmak yok yatırıma devam

Üst üste gerçekleşen seçimlerle Türkiye enerjisinin önemli bir kısmını siyasete ayırmak zorunda kalırken, şimdi ise Mahalli İdareler Seçimi'nin de tamamlanmasıyla birlikte artık yatırım ve projelerin daha çok konuşulacağı bir döneme girilmiş oldu.Vatandaşa vaat ettiği yatırımları bir bir yerine getiren hükümet, İstanbul- Ankara arası Süper Hızlı Tren (SHT) Projesi'nin ihalesine bu yıl çıkacak. Seyahat hızı 350 kilometre, süresi ise 80 dakika olacak Ankara-İstanbul SHT'nin 2028 yılına yetiştirilmesi planlanıyor.Ankara-İzmir mevcut demiryolu 824 kilometreden 624 kilometreye inerek seyahat süresi yaklaşık 3.5 saate düşecek.313 kilometre uzunluğundaki Mersin- Adana-Osmaniye ve Gaziantep hızlı tren hattı ile Adana-Gaziantep arasında seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya inecek.Konya-Karaman hızlı tren projesinin devamı olan 135 kilometrelik Karaman-Ulukışla hızlı tren projesinin yapımı hızla devam ederken, Karaman-Ulukışla seyahat süresi 1 saat 35 dakikaya düşecek.Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A, 8 Temmuz'da uzaya gönderilecek ve Türkiye böylece kendi uydusunu üretebilen 10 ülkeden biri olacak.Mersin Tarsus'ta yapımı süren Çukurova Havalimanı'nın kısa sürede açılması hedeflenirken, Yozgat ile Bayburt-Gümüşhane havalimanları da 2025 yılı içerisinde hizmete alınacak.2028 yılına kadar 1006 kilometre yeni otoyol yatırımı gerçekleştirilecek. 308 kilometre yeni otoyolun yapılmasıyla Marmara Ringi 1255 kilometre uzunluğa ulaşacak.2035 yılında her iki araçtan birinin elektrikli olması ve paylaşımlı seyahat oranının yüzde 14 olması beklenirken, Hasdal-İstanbul Havaalanı arasında Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemi ile araç-araç, araç-altyapı haberleşmesi gibi yenilikçi teknolojilerin uygulaması gerçekleştirilecek. Karayollarında inşası bitirilen 2 bin 282 kilometre fiber optik kablo uzunluğu 6 bin 631 kilometreye yükseltilecek.Deprem bölgesinde yapımı süren ve ihale aşamasındaki konut sayısı 350 bine ulaşırken, bunların 200 bini bu yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek.Bu yıl Trakya'da bir Doğalgaz Merkezi kurulacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk reaktörün inşaatında sona gelinirken, ilk reaktör bu yılsonunda sisteme test elektriği verecek. Ayrıca bu yıl Sinop ve Trakya'da da nükleer santral yapmak için çalışmalar hızlandırılacak.