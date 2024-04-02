Mahallesiyle ‘adaş’ muhtar

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Hacıkaymak Mahallesi'nin mevcut muhtarı Hacı Mustafa Kaymak, rakiplerini geride bırakıp yeniden muhtar seçildi. Emniyet teşkilatından 2016 yılında emekli olan 63 yaşındaki Hacı Mustafa Kaymak, doğup büyüdüğü mahalleye 2019 mahalli idareler seçimlerinde aday oldu ve muhtarlığı kazandı. 'Kaymak gibi Hacıkaymak', 'Hacı Mustafa Kaymak çalışacak, Hacıkaymak kazanacak' sloganları ile ikinci döneme yoğun bir şekilde hazırlanan Kaymak, 2024 mahalli idareler seçimlerinde rakiplerini geride bırakıp yeniden muhtar olmayı başardı.