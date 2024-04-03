6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek" denildi. Diğer taraftan terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içinde yürütülen soruşturmalar kapsamında Van'da 12 İstanbul'da 5, Aydın'da 21 şüpheli olmak üzere 38 terör şüphelisi gözaltına alındı. DHA