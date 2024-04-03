Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Samsun mesajı! "Şimdi hizmet zamanı! Yapacak daha çok işimiz var"
Giriş Tarihi: 3.4.2024 19:37 Son Güncelleme: 3.4.2024 20:01

Başkan Erdoğan'dan Samsun mesajı! "Şimdi hizmet zamanı! Yapacak daha çok işimiz var"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanlığında gerçekleşen ilçe başkanları ve belediye başkanları toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Başkan Erdoğan konuşmasında, Samsun'u daha ileri taşıma sözünü yineledi.

Başkan Erdoğan’dan Samsun mesajı! Şimdi hizmet zamanı! Yapacak daha çok işimiz var

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti İlçe Başkanlığında; İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı sırasında telefonla bağlandığı anları paylaştı.

Başkan Erdoğan telefonla hitabında başarı kazanan Belediye Başkanları ve partililleri tebrik etti. Erdoğan "Bundan sonrası hizmette başarı" dedi.

Halit Doğan yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımızın Samsun'a selamı var. Şimdi hizmet zamanı; Samsun'umuz için yapacak daha çok işimiz var.

AK Parti İl Başkanlığında; İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısını gerçekleştirdik.

Toplantımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşerek Samsun'umuzu daha ileri taşıma sözümüzü yineledik.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan Samsun mesajı! "Şimdi hizmet zamanı! Yapacak daha çok işimiz var"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA