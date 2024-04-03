Halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağım

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde seçimlere bağımsız olarak giren 22 yaşındaki Zeynep Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı oldu. Bir üniversitenin mimarlık bölümünden mezun olan Çelik, babasına ait fabrikada Alım Satım Sorumlusu olarak çalışırken girdiği seçimlerden zaferle çıktı. İşadamı Mehmet Çelik'in kızı olan Zeynep Çelik, seçimlere bağımsız aday oldu. Toplam 1983 seçmeni olan Kalkım beldesinde bağımsız aday Çelik, yüzde 47.91 oranında oy alarak başkan seçildi. Bu sonuçla Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı unvanını kazandı. Doğup büyüdüğü topraklara hizmet verecek olmanın gururunu yaşadığını söyleyen Çelik, "Kalkım'a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek halkımızın bana olan güvenini boşa çıkarmayacağım. Bu başarı hepimizin. Çaba ve dua ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda bize destekğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim" dedi.