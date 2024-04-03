Başkan Erdoğan’dan yerel seçim değerlendirmesi: Milletle aramıza duvar örülemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 31 Mart'ta bariz bir oy kaybının söz konusu olduğu, AK Parti olarak 21 yıldır kendilerini destekleyen seçmeni bu kez sandığa götüremedikleri değerlendirmesini yapan Erdoğan, bunun nedenlerinin çok iyi analiz edilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan şunları kaydetti:Ben dahil parti yönetimindeki hiç kimse seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamaz. Oy kayıpları tek bir soruna ve tek bir başlığa indirilemez. Bu kolaycılık olur. Nerede eksik, hata, kasıt ya da ihanet varsa üzerine gitmek boynumuzun borcu. Baştan sona seçim süreci uzun uzun değerlendirilecek.Hayat pahalılığı, Kovid-19 salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı süreçleri ile başlayan ve artış gösteren enflasyon baskısı ve sonuçları 31 Mart'ta derinden hissedildi. Önleyici tedbirler yeterli olamadı. Emekliler başta olmak üzere toplumun birçok kesimi refah kaybına uğradı.Parti yönetimi, il, ilçe, belde teşkilatları, belediye başkanları, milletvekilleri ve bürokraside görülmeye başlanan olumsuz tutumlardan kurtulmalı. Milletin bağrından çıkan AK Parti'nin vatandaşla arasına duvar örülemez. Hangi konumda olursa olsun millete karşı olumsuz tutumlarda bulunanlar hesap verme sorumluluğundan kaçamaz.Cumhur İttifakı'nın rekabet ettiği ve bu nedenle CHP'nin kazandığı Amasya, Kütahya, Kırıkkale gibi illerin durumunu ayrıca değerlendireceğiz. 21 yıldır AK Parti'nin arkasında duran millet bu kez bizi neden ikinci parti yaptı, çok iyi analiz etmeliyiz. Ortada oy kaybının yanında, kan ve ruh kaybı bulunuyor. Acizler ve gafillerin yaptığı gibi bu tablonun suçu millete atılamaz. Milletin verdiği mesaj net. Güneşi gören buz gibi erimemek, eleştirdikleri partilere benzememek ve daha ağır bedeller ödememek için AK Parti hatalarını görüp kendini toparlamak, milletle gönül köprülerini yeniden güçlendirmek zorunda. 22 yıllık zorlu mücadelenin heder edilmesine izin verilemeyecek. Öte yandan Erdoğan dün akşam TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un verdiği iftarda da milletvekilleriyle bir araya geldi.