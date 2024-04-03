Pervari’de AK Parti kazandı, kavga çıktı! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Yerel seçimlerde Siirt'in Pervari İlçe belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı Tayyar Özcan bin 970 oy farkla kazandı. Ancak, rakibi DEVA Partisi adayı İsmail Bilen'in bir grup yakını itiraz edince tartışma çıktı. Her iki adayın yakınlarının karıştığı kavgada, silahlarda kullanıldı. Kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Siirt ve Şırnak'taki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kavgada ağır yaralanan ve helikopterle Siirt Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralı bir kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı. Polis ve jandarma ekipleri ilçe ve hastanelerde güvenlik tedbirleri aldı.