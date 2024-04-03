Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerine bayram arası

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle 25 Mart'ta başlayan seçimlerde 15'inci tur oylama geride kaldı. Adaylar üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay Birinci Başkanı 15'inci tur oylamada da belirlenemedi.

GEÇERSİZ OY SAYISI 70

Yargıtay Birinci Başkanlığı için seçimlerin 15'inci tur oylamasında Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ile Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarıştı. 15'inci tur oylamada; Şentürk 123, Kerkez 105 oy aldı. Oylamaya 319 üye katılırken, 21 oy boş, 70 oy da geçersiz sayıldı. Seçimlerde 16'ıncı tur oylama Ramazan Bayramı sonrasında yapılacak. Yargıtay Birinci Başkanlığına aday olan isimlerin başkan seçilebilmeleri için 348 üyenin 175'inin oyunu alması gerekiyor.