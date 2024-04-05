Alparslan Türkeş: Mücadeleyle geçen bir ömür

Türkiye'nin en önemli siyaset ve devlet adamlarından Alparslan Türkeş, vefatının 27. yılında sevenlerinin gönlünde yerini koruyor. Lefkoşa'da 25 Kasım 1917'de doğan Türkeş; Kuleli Askeri Lisesi, Harp Akademisi'nde okuduktan sonra teğmen oldu. "Irkçılık-Turancılık" davasından hapis yattıktan sonra beraat eden Türkeş, Başbakanlık müsteşarlığı döneminde; Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşları kurdu. Türkeş 1960'ta ise Türkiye'nin Hindistan Büyükelçiliği müşaviri sıfatıyla sürgüne gönderildi. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ni (CKMP) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştiren Türkeş, Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı yaptı. Türkeş 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında hayatını kaybetti.