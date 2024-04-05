Erdoğan ve Bahçeli, Türkeş’in kabrini ziyaret ettiler dua edip karanfil bıraktılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 27'nci yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile geldiği anıt mezarda dua okudu. Duaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı-beyaz karanfiller bıraktı. Ziyarette AK Parti ve MHP'li isimler de yer aldı.Erdoğan'a, ziyarette Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da eşlik etti.Diğer taraftan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Bahçeli, Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Türkeş'in kabrine kırmızı- beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü. Ziyarette parti yetkilileri ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da yer aldı.