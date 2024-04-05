‘Oylarımız çalındı seçim yenilensin’

Yaşanan şok gelişme sonrası Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin, AK Parti Buca İlçe Başkanı İbrahim Şengöz ve MHP Buca İlçe Başkanı Ramazan Erdoğan, ıslak imzalı tutanaklara göre oyların değiştirildiği usule ve hukuka aykırı olarak mühürlü oy torbalarının açılıp oy pusulalarının değiştirildiği iddiası ile CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Sevgi Kazankaya ve kimliği belirsiz 1'i kadın, ikisi erkek 3 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığa verdikleri dilekçede görüntülerde yer alan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesini isteyen Öztekin, soruşturma kapsamında spor salonundaki kamera kayıtlarının da incelenip dosyaya eklenmesini talep etti. Yaşananlarla ilgili SABAH'a konuşan Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin, oyların çalındığını, ıslak imzalı tutanakların değiştirildiğini iddia etti. Kayseri'de bir oy sandığı usulsüz şekilde açıldı diye seçimlerin iptal edildiğini hatırlatan Öztekin: "Talep ettiğimiz bilgi ve belgelerin elimize ulaşmasının ardından Buca'da seçimin iptal edilip yenilenmesi için YSK'ya başvurumuzu yapacağız. Her bir oyun sonuna kadar takipçisi olacağız" Dedi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Buca İlçesinde 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerine gölge düştü. Oy verme işlemi sonrası oy sandıklarının toplandığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesindeki spor salonunda oy çuvallarını kurcalayan biri kadın ikisi erkek 3 kişinin görüntüleri ilçe gündemine bomba gibi düştü.

OYLAR DEĞİŞTİRİLDİ İDDİASI

Yaşanan şok gelişme sonrası Cumhur ittifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin, AK Parti Buca İlçe Başkanı İbrahim Şengöz ve MHP Buca İlçe Başkanı Ramazan Erdoğan ile birlikte önce karakola ardından da savcılığa giderek Islak imzalı tutanaklara göre oyların değiştirildiğini, usule ve hukuka aykırı olarak oy torbalarının açılıp oy pusulalarının değiştirildiği iddiası ile CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Sevgi Kazankaya ve görüntülerde oy torbalarını açarken görüntülenen biri kadın ikisi erkek üç kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

ÖZTEKİN SABAH'A KONUŞTU

Konuya ilişkin olarak SABAH'a çarpıcı açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin oyların çalındığını iddia etti. Yaşananlara bizzat kendisinin de şahit olduğunu belirten Öztekin şunları söyledi: "Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandıkların toplandığı spor salonuna geldiğimizde kapıda içinde CHP ilçe teşkilatı üyelerinin bulunduğu Buca Belediyesine ait 4 araçla birlikte plakasını bilmediğim bir motor üzerinde CHP'li olduğunu bildiğim Sevgi Kazankaya'yı gördüm. Bizi görünce hızlı bir şekilde oradan uzaklaştılar. Hatta ismini bilmediğim fakat CHP teşkilatından olduğunu bildiğim bir şahıs ile karşı karşıya geldiğimde 'CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'da şu an içeride' diye bize beyanda bulundu. İçeri girdiğimizde Çağdaş Kaya yoktu. Oy torbalarının bulunduğu, Buca 2. Bölge Seçim Kuruluna ait alanda ismini bilmediğim biri bayan 2'si erkek 3 kişi vardı. O sırada ilçe seçim kurulundan kimse yoktu. 40-45 yaşlarında uzun saçlı bir kişinin oy torbalarını açtığını gördüm. Bunun üzerine yanımdaki arkadaşım Veli Balyemez hemen cep telefonu ile yaşananları kayıt altına aldı. Görüntü aldığımızı görünce iki kişi hemen oradan uzaklaştı. Uzaklaşan kişilerden birinin eli sürekli arkasında idi. Fakat elinde ne olduğunu göremedim. İsmini bilmediğimiz kadın üzerimize yürüyüp ısrarla görüntüleri silmemizi istedi." Diye konuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Yaşanan şok gelişme sonrası hemen karakola ve savcılığa gidip suç duyurusunda bulunduklarını belirten Öztekin: "Şikayet dilekçemizde olay günü saat 17.00 ile 21.00 saatleri arasında spor salonundaki kamera kayıtlarının incelenmesini istedik. Ayrıca yine aynı gün CHP Buca İlçe Bakanı Çağdaş Kaya ile Sevgi Kazankaya'nın HTS kayıtlarının incelenip dosyaya eklenmesini talep ettik." Diye konuştu.

SEÇİMİN İPTALİ İÇİN YSK'YA BAŞVURUDA BULUNACAĞIZ

'Kayseri'de bir oy torbası usulsüz şekilde açıldı' diye YSK'nın seçimleri iptal edip yenilenmesi yönünde kararı aldığını hatırlatan Öztekin: "Talep ettiğimiz bilgi ve belgeler elimize ulaşır ulaşmaz dosyayı YSK'ya sunup Buca'da 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerin iptal edilip, tekrarlanmasını talep edeceğiz. Oylarımızın çalındığını düşünüyoruz." Diye konuştu. Olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarının altını çizen Öztekin sorumluların hukuk karşısında hesap vermesini istedi.