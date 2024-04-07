Kadıköy’de Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler tutuklandı

Kadıköy Burhan Felek Spor Salonu'nda 5 Mart akşamı oynanan Galatasaray Daikin – Nilüfer Belediyesi kadın voleybol maçını tribünde izledikten sonra salondan ayrılan Galatasaray taraftarı Uğur İris ve kızı Nil İris'e salon dışında bekleyen şüpheliler saldırdı. Baba ve kızın elindeki pankart ve bayrakları alan şüpheliler küçük kıza tekme attı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayı örgütlediği belirlenen H.B.A. ve M.B.Ö. ile olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T.P, M.Ö, Y.B, A.Y. ve S.K.E.'yi yakaladı.

Yapılan sorgulamalarda, Y.B.'nin 'Mala zarar vermek suçundan', M.B.Ö. 'nün dolandırıcılık suçundan 5 adet suç kayıtları olduğu tespit edildi. Şüpheliler "Yağma- Kasten Yaralama - Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı...