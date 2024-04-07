Melih Gökçek’ten Yavaş’a: Hani nerede şeffaflık

Melih Gökçek, Sosyal Yardım Yönetmeliği'ne göre sosyal yardım ve hizmetlerin 6'şar aylık dönemler itibariyle belediyenin internet sitesinde yayınlanması gerektiğini ancak yayınlanmadığını ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ikinci kez seçilen Mansur Yavaş'ın en fazla vurgu yaptığı "şeffaflık" konusunda doğru söylemediğini, Sosyal Yardım Yönetmeliği'ne göre sosyal yardım ve hizmetlerin 6'şar aylık dönemler itibariyle belediyenin internet sitesinde yayınlanmadığını ifade etti.

Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 5 dönem belediye başkanlığı kazanan Melih Gökçek, 31 Mart seçimleri ile ilgili ilk değerlendirmesini yaptı. CHP'li Mansur Yavaş'ın %60 oy oranı ile Ankara'da seçimleri kazandığına dikkat çeken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Ancak seçimin alınmış olması Mansur Yavaş'ın meşruluğunu kesinlikle ortaya koymaz" uyarısında bulundu. Seçim boyunca karşı adayların hiçbirisinin Mansur Yavaş'la ilgili delile dayanan ciddi tenkitler yapamadığına dikkat çeken Gökçek şöyle devam etti:

"HER ŞEY ALGI VE YALAN"

"Oysa her şey tamamen algı, zaman zaman Yalan üzerine oturtulmuştu. Seçim geçti diye bunların üzerinde durulmayacak değil. Mansur Yavaş şeffafım diyor. Bunları yayınladığını söylüyor. Hatta o kadar iddialı ki altı ayda bir şeffaflık adına yapılan yardımları yayınlayacağını söylüyor. Külliyen yalan"

"SOSYAL YARDIM VERİLERİ YAYINLANMADI"

Mansur Yavaş'ın çıkarttığı "Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği" nin 29/2. maddesinde aynen; "Sosyal yardım ve hizmetlere ilişkin veriler altışar aylık dönemler itibarıyla saydamlık ve hesapverilebilirlik anlayışı kapsamında Belediyenin internet sayfasında yayınlanır." denildiğine işaret eden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, "Ancak internette Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Sosyal Yardım ve Hizmet Raporları" bölümüne girip "Saydamlık ve hesapverilebilirlik" bölümüne girdiğinizde şok oluyorsunuz..." dedi.

"GAZETECİLERE ZAMAN ZAMAN BİLGİLER VE NOTLAR ATACAĞIM"

Gazetecilere zaman zaman belgeli ve bilgili notlar atacağını kaydeden Başkan Gökçek, "Çünkü bugünün yarını var. Ve yarın çok daha mühim. Gazeteci arkadaşları da objektiflik varsa mutlaka bu söylediklerimi değerlendirecek ve televizyonlarda dile getireceklerdir. Eğer getirmiyorlarsa nedenini açıklamaları lazım. Ya böyle bir şeyin önemli olmadığını söylemeliler veya Mansura teslim olduklarını itiraf etmeliler. Genelden cevap veremeyen arkadaşlar bana WhatsApp üzerinden özelde de cevap verebilirler." çağrısında bulundu.