Türkiye’nin konuştuğu muhtar adayı Aydın Battal A Haber’e konuştu: Kaleme baba deftere ana dedim

Kırşehir'in Aşağı Homurlu Köyü'nde muhtar adaylığını açıklayan 4 çocuk babası çoban Aydın Battal, 300 haneli olan köyünde 3 muhtar adayıyla yarıştı. 29 oyla seçimi kaybeden Aydın Battal, başta baldızı ve bacanağı olmak üzere seçimde kendisine destek vermeyenlere şiirleriyle isyan etti.

ŞİİRLİ İSYAN VİDEOSU SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Aşağı Homurlu köyü muhtarlığı için çoğunluğu sağlayamayınca seçimi kaybeden Aydın Battal, otomobilinde çektiği video ile başta akrabaları olmak üzere kendisine oy vermeyenlere ve hakir görenlere şiirleriyle sitem etti. Ayrdın Battal'ın "Kucağımda oturdu kakıç kaktı. Akrabam istemedi ilk önce beni. Yüzüme karşı sigara yaktı, dostlarım, arkadaşım istemedi ilk önce beni" mısraları ile başlayan şiiri sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU MUHTAR ADAYI A HABER'DE

Kırşehir'in Aşağı Homurlu Köyünde girdiği muhtarlık yarışını kaybeden ancak yüreklere dokunan sitemli şiiri ile gönüllerin muhtarı olan Çoban Aydın Battal A Haber canlı yayınına katıldı. Açıklamalarda bulunan ilkokul mezunu Aydın Battal, seçimden sonra kimsenin kapısını çalmadığını, oy vermedikleri gibi birde kendisine küstüklerini söyledi. Muhtar adayı olduğu pişman olmadığını ancak dostlarının gözündeki değerinden dolayı pişman olduğunu belirten Aydın Battal şu ifadelerde bulundu; "Seçim bittikten sonra bir Allahın kulu kapımı çalmadı bide onlar bana küstü muhtar adayı olup şiir yazdığım için. Benim pişmanlığım dostlarımın gözünde ki değerimden kaynaklı. Aday olup kaybettiğime asla pişman değilim bana oy verip beni destekleyen herkesten özür dilerim onları böyle bir duruma soktuğum için. İnsanların dostlarımın gerçek yüzünü gördüm. Rakiplerim de benim gibi köylü. Üniversiteyi bitirmediler. Uzay mekiği sürmediler. Aynı tarla takım benim gibi ilkokul mezunları. Ama siyaseti burada bitiyorum defter ve kalem ile haşır neşir olacağım. Benim işim değil bu. Şiir yazmaya da son nefesime kadar devam edeceğim.

"AMELİYATLI OLDUĞUM İÇİN MUHTAR ADAYI OLDUM"

Diz kapağından menüsküs ameliyatı olduğunu ve doktorun iki yıl boyunca ağır iş yapmaması gerektiğini söyleyen Aydın Battal; "Ben bir ameliyat geçirdim diz kapağından ve doktor çalışamazsın dedi bende baktım seçim geliyor köylülere durumu izah ettim. Yanıma belirlediğiniz insanları aza yazalım ben iyileşip çalışınca mahkeme kararıyla istediğiniz aza adayına mührü veririm dedim. Beni üzen durum bu yoksa iki yiğit çıkmış meydana biri kazanacak zaten" dedi.

"KALEME BABA DEFTERE ANA DEDİM"

Benim 4 çocuğum dörtte torunum var. Ben ilkokul mezunuyum. Yağmurda karda okula gittim, güneşli havada davar güttüm. Neşet Ertaş, Mahsuni Şerif, Gülabi, Aşık Veysel gibi şairlerin şiirlerini dinledim. Kitaplarını okudum. Bunlar beni anlatıyor dedim bende benden sonrakiler anlatayım diye 1985'ten buyana elimde kalem elimde gezerim. Daraldıkça yazarım. Babam beni bir köye davar güden verdi. Orada bir ahırda yatıyordum. Kaleme baba deftere de ana dedim ve aldım yürüdüm"

DEVLETİMİZİN KAPILARI HER DAİM AÇIK

Çoban Aydın Battal'ın sitem şiirinin kısa süre yayılmasının ardından AK Parti Kırşehir Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Necmettin Erkan, Aşağı Homurlu köyüne giderek, Aydın Battal'ı ziyaret etti.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Anadolu irfanının en güzel örneklerinden. Samimi, içten, içimizden.'Çoban, bu muhtarlık yapamaz. Devlet deyip daireye varamaz' denilen Aydın Battal hemşehrimize devletimizin kapıları her daim açık" ifadelerine yer verdi.