Alanya İYİ Parti İlçe Başkan yardımcısı istifa etti

Alanya İYİ Parti İlçe Başkan yardımcısı Feza Akay istifa mektubunda şu ifadelere yer verdi; 2019 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ilkeleri doğrultusunda vatanımın bütünlüğü, milletin beraberliği, adaletin, maddi refahın eşitliği için çıktığım yolda, ilk kadın cumhurbaşkanını görmek dileği ile İYİ Parti'ye üye olup, Sn. Meral Akşener'i liderim bildim. Vatan, millet diye bugüne değin edindiğim öğrenim, eğitim vb. yeteneklerimle karşılıksız olarak ailemden, işimden ve kendi hayatımdan fedakarlık yaparak çalıştım.

Ancak üye olduğum 2019 yılından itibaren fedakarca çalıştığım teşkilatımızda İlçe başkan yardımcılığı mali işler başkanı divan kurulu üyesi olarak görev verildiğinde çalışmalarımın takdir edildiğini düşünürken, partimizin de kırmızı çizgisi olan Atatürk'ün ilkeleriyle önce vatan, millet, adalet diyen ben ve benim gibi çıkarsız şekilde çalışan ekibimiz pasifize edildik. İyi partili olma ilkeme devam ettiğim için son dönemde de Sn.Hilmi Er başkan tarafından tekrar divanda Araştırma ve veri başkanı olarak görev verildi. Tüm bunlara rağmen şahıs adamı olmadığımı, kapalı kapılar arkasındaki pazarlıklardan uzak olduğumu ve teşkilat içindeki grup ayırımlarından rahatsız olduğumu defalarca milletvekillerimize kadar dile getirdim.

Öğretmen baba, ev kadını annenin 4 kızından biri olarak bırakacakları mirasın sadece ülkeye faydalı olacağımız eğitimli birey olma bilinci ile İ.T.Ü İşletme Mühendisliği Fakültesinden mezun oldum. İngiltere'de dil ve lisans eğitimi için bulundum. Çeşitli özel uluslar arası kurumlarda ve son olarak bankalarda çalıştıktan sonra müdürlükten emekli olup, 2009 yılında kendi işimi kurarak Alanya'ya yerleştim. Hali hazırda ekonomik krizlere rağmen gerek sağladığım istihdam gerekse kazancımın vergisi ile vatandaşlık görevimi yerine getirmeye çalışmaktayım.

Türkiye sevdalısı olarak, 2019 yılından bu yana bilgi, görgü, eğitim gibi hayat birikimlerimin genç nesillere faydalı olması amacıyla; Çocukların eğitimleri ve kadın emeklerinin Alanya'ya marka değeri katacak projelerimin; kuruluşundan bu yana oluşamayan parti politikası içinde genel ve özellikle yerel seçim döneminde şahsi ve maddi egolar arasında bir değer etmediğini görüp, tecrübe etmem nedeniyle ilçe başkan yardımcılığı, divan kurulu ve parti üyeliğimden istifamın kabulünü arz ederim."