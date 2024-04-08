Cemil Tugay’ın ilk icraatı ‘torpil transferi’ oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, önceki gün mazbatasını alarak resmi olarak göreve başladı. Tugay, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz ise Karabağlar Belediyesi'nde geçen dönem başkanlık yapan Muhittin Selvitopu'nun Özel Kalem Müdürü Nermin Özgül'ü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne transfer etti.Tugay'ın Özel Kaleminde görev alacağı belirtilen Nermin Özgül'ün, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve CHP Malatya milletvekili Veli Ağababa'nın öz yeğeni olduğu öğrenildi. Özgül'ün Karabağlar belediyesine ise TRT'den geçiş yaptığı öne sürüldü. Tugay, geçen dönem başkanlığını yaptığı Karşıyaka Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Gülçin Yörük'ü de büyükşehir belediyesine transfer etti.