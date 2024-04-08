Ekrem Kızıltaş: "Türkiye'nin İsrail'e yönelik tedbir kararları ezberleri bozacak!"

İSRAİL PERVASIZLIĞINA KARŞI TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ

İsrail ise Türkiye'nin gönderdiği yardımları engellemeye çalışıyor. İşgal devletinin pervasızlığı ve hukuk tanımazlığına karşı Türkiye önemli bir karar aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı alındığını söyledi. Bakan Fidan, "Bildiğiniz üzere bir süredir Ürdün üzerinden insani yardımlar Gazze'ye ulaştırılmaktaydı. Biz de hava kuvvetlerimize ait kargo uçaklarıyla bu insani yardım operasyonuna dahil olma talebimizi iletmiştik. Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan bu talebin İsrail tarafından reddedildiğini bugün öğrendik." dedi.

İSRAİL'E YÖNELİK TEDBİRLER ALINACAK

Fidan ayrıca "Bu durum karşısında biz de İsrail'e yönelik bir dizi tedbir almayı kararlaştırdık. Gecikmeksizin adım adım hayata geçirilecek. İsrail ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze'ye ulaşmasına izin verene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir." diye ekledi ve tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından alınarak kamuoyu ile de paylaşılacağını ifade etti.