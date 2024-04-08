Ekrem Kızıltaş: "Türkiye'nin İsrail'e yönelik tedbir kararları ezberleri bozacak!"

İsrail aylardır Filistin'e yönelik kanlı saldırılarını sürdürüyor. Uluslararası toplumun gözleri önünde bir soykırım gerçekleştiriliyor. On binlerce Gazzeli şu ana kadarki saldırılarda hayatını kaybetti. Yüz binler açlıkla ölüm tehlikesi altında.
TÜRKİYE HEM BARIŞ HEM DE YARDIM İÇİN ÇABALIYOR
Türkiye ise bu süreçte hem diplomasiyi yoğun şekilde devreye sokarken bir yandan da Gazzeli mazlumlara yardımlarını da ulaştırmayı sürdürüyor. Gazze'ye en çok yardım yapan ülkenin Türkiye olduğu ise raporlarla tekrar gözler önüne serildi.
İSRAİL PERVASIZLIĞINA KARŞI TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ
İsrail ise Türkiye'nin gönderdiği yardımları engellemeye çalışıyor. İşgal devletinin pervasızlığı ve hukuk tanımazlığına karşı Türkiye önemli bir karar aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı alındığını söyledi. Bakan Fidan, "Bildiğiniz üzere bir süredir Ürdün üzerinden insani yardımlar Gazze'ye ulaştırılmaktaydı. Biz de hava kuvvetlerimize ait kargo uçaklarıyla bu insani yardım operasyonuna dahil olma talebimizi iletmiştik. Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan bu talebin İsrail tarafından reddedildiğini bugün öğrendik." dedi.
İSRAİL'E YÖNELİK TEDBİRLER ALINACAK
Fidan ayrıca "Bu durum karşısında biz de İsrail'e yönelik bir dizi tedbir almayı kararlaştırdık. Gecikmeksizin adım adım hayata geçirilecek. İsrail ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze'ye ulaşmasına izin verene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir." diye ekledi ve tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından alınarak kamuoyu ile de paylaşılacağını ifade etti.
"EZBER BOZAN ADIMLAR ATILACAK"
İşte bu açıklamalar A Haber'de detaylıca masaya yatırıldı. Gazeteci Ekrem Kızıltaş'tan konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Kızıltaş, "Ezber bozan adımlar atılacağını öngörebiliriz. İsrail gibi bir savaş makinesinin, canavarın, alçakların yaptığına karşı diplomasi dışında Mısır üzerinden ya da başka şekilde ezber bozan adımlar atılacaktır." ifadelerini kullandı.
ÖNCE BAŞKAN ERDOĞAN ARDINDAN BAKAN FİDAN
Son günlerde Gazze konusu üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sıkıştırılmaya çalışıldığının altını çizen Kızıltaş, Bakan Fidan'ın açıklamaları ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'eki sözlerinin uyumuna dikkat çekti. Kızıltaş, "Hepsi bir araya getirildiğinde belki hepsini öğrenemeyeceğimiz ve öğrenmememiz gerekmeyen adımların şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da atılacağı aşikar" dedi.
"BİR ARAYA GELİNİP İSRAİL SIKIŞTIRILMALI"
Kızıltaş "İsrail nasıl hukuku Birleşmiş Milletler'i dinlemiyorsa Mısır, Gazze ile sınırı olan tek İslam ülkesi. Belki onunla hareket edecek bazı tarafların da İsrail'i dinlememe özgürlüğü olmalı. Mısır ve Türkiye bir araya gelip İsrail'i sıkıştırmalı" şeklinde konuştu.