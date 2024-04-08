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Giriş Tarihi: 8.4.2024 16:50

Samsun'da zehir tacirlerine operasyon: 26 kişi yakalandı

Samsun'da uyuşturucu tacirlerine yönelik kent genelinde düzenlenen operasyonlarda, aralarında aranan zanlıların da olduğu 26 kişi yakalandı.

AA
Samsun’da zehir tacirlerine operasyon: 26 kişi yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aramada, 385 sentetik ecza hap, 56,19 gram sentetik uyuşturucu, 1 pompalı tüfek, 4,74 gram esrar, 2 esrarlı sigara, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Ekipler, aralarında silahla tehdit, özel belgede sahtecilik ve kadına karşı basit yaralama, uyuşturucu kullanmak suçlarından aranan şüphelilerin de olduğu 26 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.

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Samsun'da zehir tacirlerine operasyon: 26 kişi yakalandı
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