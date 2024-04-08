Son dakika: YSK’dan Hatay, Ardahan ve Iğdır kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Ardahan, Iğdır, Hatay illeri ve Bitlis Tatvan, Iğdır Aralık ilçelerinde seçimlere yapılan itirazları reddetti.



31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından siyasi partilerin itirazları Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) değerlendirilmeye devam ediyor. İtirazlar çerçevesinde geçici olan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk, oyların yüzde 44,48'ini alarak sandıktan 1'inci çıkarken, CHP'nin adayı Lütfü Savaş yüzde 44,05 oy alarak seçimi ikinci sırada tamamladı.

YSK'dan Hatay, Ardahan ve Iğdır'da seçim yenileme taleplerine ret

YSK'nın aldığı kararlar şu şekilde;



*CHP'nin Hatay'daki seçimlere yönelik itirazı reddedildi.

*AK Parti'nin Ardahan'da seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebi reddedildi.

*AK Parti'nin Iğdır'da seçimlerin yenilenmesi talep reddedildi.

*Yeniden Refah Partisi'nin , Iğdır Aralık ilçesinde seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebi reddedildi.

*AK Parti'nin Bitlis Tatvan'da oyların yeniden sayılması yönündeki talebi reddedildi

*MHP'nin Kırşehir Mucur'da yeniden sayım talebi reddedildi.

*CHP'nin Yozgat Boğazlıyan'da seçimin yenilenmesi talebi reddedildi.

*DEM Parti'nin Ağrı Hamur'da oyların yeniden sayımı talebi reddedildi.

*AK Parti'nin Nevşehir Merkezdeki tüm oyların yeniden sayılma talebi reddedildi.

İTİRAZ SÜRECİ 10 NİSAN'DA BİTİYOR

Yerel seçim sonuçları için İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarıyla ilgili YSK'ya başvuru süreci ise 10 Nisan saat 17.00'de sona erecek. 14 Nisan saat 17.00'ye kadar da olağanüstü itirazlar yapılabilecek. Kesin sonuçlar tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.