CHP’li başkanın ilk icraatı işçi kıyımı… 287 kişiyi işten çıkardı

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

İşten çıkarılan işçiler yaptıkları yazılı açıklamada, "Emeğini ortaya koyan biz işçileri kimse emek harcamadan para alıyordu işlerini yapmıyordu diye suçlayamaz. Bizler gece gündüz demeden elimizdeki imkanlar doğrultusunda çalıştık. Çıkarılan işçiler arasında depremzede, kanser tedavisi görenler, şehit yakınları var. Ayrıca 2019 yılında kendisinin aldığı işçiler bulunmakta. Kimsenin görevini yapmadığını iddia ediyorlar. Bizlere verilen her görevi elimizde ki imkanlar doğrultusunda alnımızın terini dökerek sonuna kadar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Haklarımız için gerekli tüm mücadeleyi vermeyi sürdüreceğiz" dediler.