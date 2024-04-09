Erdoğan’dan Gazze için telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın Veliaht Prens Selman ile görüşmesinde Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bir an önce sonlandırılması ve BMGK'nın ateşkes kararının uygulanması için daha fazla gayret ortaya koyarak İslam dünyasının sonuç alıcı biçimde birliktelik sergilemesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan Veliaht Prens'in Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti. Erdoğan'ın Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile yaptığı görüşmede, Erdoğan, ülkede gerçekleşen başkanlık seçimi ve genel seçimlerin Endonezya halkı için hayırlara vesile olması dileğini ifade etti. Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin seyri konusunda yakalanan ivmenin, halefi Subianto'yla da sürmesini beklediğini belirtti. Filistin davası başta olmak üzere, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu küresel meydan okumalarla mücadele konusunda gayretlerin artırılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Widodo'nun Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.