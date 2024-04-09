Foça Meclisi başlamadan karıştı

Foça Belediye Meclis toplantısı, yeni başkan Saniye Bora Fıçı başkanlığında gerçekleştirildi. Komisyonlardaki görev dağılımının yapılacağı toplantının başında gerginlik yaşandı. Birçok kentte partilerin il-ilçe başkanlarının meclis toplantılarına bizzat katıldığı görülürken Foça'da bu durum tartışmaya neden oldu. Belediye Başkanı Fıçı, meclis sırasında oturan MHP Foça ilçe Başkanı Mert Yöneyer'in toplantıyı terk etmesini isteyerek "Dışarı çık, oturduğun yerden kalk. Orada oturmazsın. Burayı terk et" dedi.

İLÇE BAKANI AYNI ZAMANDA MECLİS GRUP BAŞKANIDIR

Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyesi Hüsnü Boztepe ise "İlçe başkanı aynı zamanda meclis grubunun da başkanıdır. Her yerde ilçe başkanı ya da il başkanı meclislere katılabilir. Sadece oy hakkı, söz hakkı yoktur. Yasa ve yönetmelikler açıktır. Açın meclis çalışma yönetmeliğini okuyun" dedi.

SALONU TERK ETTİLER

Belediye Başkanı Fıçı'nın ısrar etmesi ve tavrını sürdürmesi üzerine Boztepe, "Burası halkın belediye meclisidir. Ona göre davranın. İzmir Ticaret Odası'nın meclisiyle burayı karıştırmayın" ifadelerini kullandı. Yaşanan tartışmaların ardından Cumhur İttifakı üyeleri salonu terk etti.