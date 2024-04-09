Siyasete bayram molası

Siyasi partilerin bayramlaşma mesaileri belli oldu. AK Parti terörle arasına mesafe koymamasından dolayı bu bayram da DEM Parti hariç, CHP, MHP, HÜDAPAR, YRP, BBP, DSP ve İyi Parti ile bayramlaşacak.Ramazan Bayramı'nın ikinci günü (perşembe) gerçekleştirilecek olan bayramlaşma programı 2 heyet şeklinde yapılacak. AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşma CHP ile başlayacak. Ardından sırasıyla MHP, HÜDAPAR, Yeniden Refah Partisi, BBP, DP ve İyi Parti heyeti ile bayramlaşacak.MHP, bayramda AK Parti, CHP, DSP ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşacak. MHP Genel Merkezi'nde kabul heyetinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu ve MYK üyesi Özgür Bayraktar yer alacak. Ziyaret heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Fatih Çetinkaya bulunacak.