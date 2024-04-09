Türkiye’den İsrail’e sert yaptırımlar geliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Ürdün üzerinden Gazze'ye havadan yardım gönderme talebinin İsrail tarafından reddedilmesine ilişkin "İsrail'in açlıkla boğuşan Gazzelilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz. Bu durum karşısında biz de İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık" dedi. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan bu tedbirlerin gecikmeksizin adım adım hayata geçirileceğine ve ilgili kurumlarca kamuoyuyla paylaşılacağına işaret ederek, "İsrail, ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaşmasına izin verene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir" ifadesini kullandı. Türkiye'den Gazze'ye ulaşan yardımların 42 bin tonu geçtiğini belirten Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Gazze'de yaşanan vahşete karşı en doğru ve cesur tavrı takındıklarını ve Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını vurgulayarak, uluslararası toplumun ve İslam ülkelerinin de İsrail'e karşı ortak bir tutum alması için çaba harcadıklarını, bu konuda da başarılı olduklarını söyledi.