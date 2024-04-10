Bayram tatilinde 26 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

Ramazan Bayramı tatili boyunca trafik polisleri ve jandarma trafiği denetimlerine 24 saat devam ediyor. Bayram tatilinin 4. gününde 615 trafik kazası meydana geldi, 431 bin 871 araç denetlendi, 24 bin 432 araca hız ve radar işlemi, 38 bin 425 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayramın ilk 4 gününde toplam 2 bin 453 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 26 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 870 kişi ise yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım" ifadelerini kullandı.