Gazzeliler TBMM’de ağırlandı: Türkiye bize kalbini açtı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis'te ağırladığı Gazzeliler, SABAH'a duygularını anlattı:Evimiz bombalandı. Orada elektrik, alet, ilaç yok. Eşim kanser hastası, böbreklerinde sorun var. Buradaki hastanelerde tedavi olmaya geldik. Çocuklarımın üçü şu an Gazze'de, aklım onlarda. Türkiye bizi kucaklayan tek ülke.Yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyoruz.Kemoterapi alıyorum, lösemi hastasıyım. Gazze'de durum zor. Her yeri bombaladılar. İyi ki buradayız. Bayram geldi ancak bir şey hissedemiyoruz, çünkü ailemizden ayrıyız.Kızlarımın ikisi de yaralandı. Tedavileri için Türkiye'deyiz. Annem, eşim, kız kardeşim savaşta vefat etti. Türkiye, bize coğrafi sınırlar olmadığını gösterdi, bizi kucakladı, yanımızda durdu, kalbini açtı. Komşu ülkeler bile bize yardım etmedi.