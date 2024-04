Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan MHP lideri Devlet Bahçeli şunları söyledi:Evvelemirde dileğim, her günümüzün bayram tadında ve tavında geçmesi. Türk ve Türkiye Yüzyılı da Türk milletine, gelecek nesillere zamanlar üstü bayram lezzeti yaşatacak. Bölgesel ve küresel huzursuzluk sarmalının gittikçe sertleştiği günümüzde milli birlik ve dayanışma ruhumuzun tahkimi her alanda, aşamada temin edilmeli. İnsanlık vicdanı zulme karşı seferber olmalı. Zalimlerin şiddet, nefret politikalarına karşı aynı cenahta bulunmak haysiyet ve hakkaniyet gereği.Hiçbir umut, ufuk, parlak bir gelecek sunmadan, emperyalizmin suflesi ve PKK ittifakıyla yol yürüyenlerin ilk virajda devrilecekleri kesin. Bugün dönemsel yükselişlerinden dolayı böbürlenip değişim methiyesiyle caka satanların Türkiye'yi kuruluş ilkelerinden koparması söz konusu olamayacak.VAN'DAhukuki bir meseleyi çarpıtıp sokakları savaş alanına çevirenler demokrasi celladı, devlet ve millet muarızıdır. Hukuken seçime girmesi yanlış olan ve PKK'ya övgüler düzdüğü bilinen bir şahsa belediye başkanlığı mazbatasının verilmesi skandaldır. Bunun millet iradesine saygı olduğunu ileri sürmek ahmaklık ve aldatmadır. Türk milletinin iradesi her türlü bölücüye, teröre ve teröriste sonuna kadar karşıdır ve karşı duracaktır.