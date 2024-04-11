107’lik Ayşe teyzeden eski günler...

Kayseri Hacılar'da 107 yaşındaki asırlık çınar Ayşe Şahin, geçmiş bayramları anlattı: Eskiden naylon ayakkabı bile çok lükstü. Ağaçtan yapılan ve nani adı verilen ayakkabılar giyilirdi. Aile reisi şehre gitti mi 'nani' gelecek diye akşama kadar yolu beklenirdi. Hemen eskitmeyelim diye giymeye çekinirdik. Şimdi 10 çift ayakkabım var. O yokluk dönemlerinde şeker bulmak büyük bir lükstü. Köy kuyusundan sırtımda su taşırdım. Şimdi kadınlar çamaşırı yıkamaya eriniyorlar. Bayramlarda komşularımızla çok iyi ilişkilerimiz vardı. O dönemler çok kıymetliydi. küçüklü büyüklü bayramlaşma yapılırdı.Teknoloji çoğaldıkça insanlar birbirlerinden uzaklaştı.