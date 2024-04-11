39 emekçiye bayramı zehir ettiler

Yeni göreve başlayan DEM Partili Bitlis Tatvan İlçe Belediye Başkanı Mümin Erol, arife günü aralarında 10 yıllık işçilerinde bulunduğu 39 işçiyi hiç bir sebep göstermeden işten çıkardı. Yerel seçimde Doğu Anadolu'nun en güzel ilçelerinden biri olan Bitlis İlçe Tatvan Belediye Başkanlığı'nı DEM Partili Mümin Erol kazandı. Erol göreve başladığı gün Eş Başkan Belkısa Beştaş Epözdemir ile birlikte makam odasındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirdi.Erol, şimdi de işçi kıyımı yaptı. Aralarında 10 yıllık işçilerin de bulunduğu 39 işçi, hiç bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. Çöp, alt yapı, kanalizasyon, gasilhane gibi zor işlerde çalışan işçilerin kapının önüne konulması tepki çekti. Bayram öncesi işten atılarak mağdur edilen işçilerden N.D, "Ben belediyenin Bilgi Evi'nde 4.5 yıldır çalışıyorum. Seçimlere yaklaşık 3 ay kala eski belediye başkanı beni ve 38 çalışanı belediye kadrosuna dâhil etti. Ancak Mümin Erol, bizi toplayarak 'seçim öncesi sizi kadroya geçirip hakkımızı gasp ettiler' diyerek işimize son verildi" ifadelerini kullandı.AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi de, işçi kıyımına tepki gösterdi. Köstekçi, "Tatvan Belediye Başkanının göreve gelir gelmez hem de bayram üstü işçileri işten çıkarması vicdanen kabul edilemezdir. Kendileri emek üzerinden siyaset yaparken bayram üstü emekçileri ekmeksiz bırakmıştır. Şimdi bu evlerde derin bir hüzün söz konusudur. Görev gelir gelmez intikam duygusu ile hareket edilmesi siyaseten de çok yanlıştır. Göreve gelir gelmez Cumhurbaşkanımızın resminin duvardan indirilmesi de aynı intikam duygusunun tezahürüdür. Cumhurbaşkanımız devletimizin temsilcisidir. Ona karşı yapılacak saygısızlık ve hakaret de asla kabul edilemez. Daha ilk günlerden bu duygu ile hareket eden bir ekibin ilçemize hizmet etmesi beklenemez. Halbuki Tatvanlı hemşerilerimiz hizmet alabilmek için bir irade ortaya koymuştu. Bu tür uygulamalar ilçeye zarar vermektedir" dedi.