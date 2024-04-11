Bu mahallede 5 bin kişi bayramlaşıyor

Bursa'da köy sakinlerinin uzun yıllardır geleneksel hale getirdiği toplu bayramlaşma töreninde renkli görüntüler ortaya çıktı. Bayramlaşmak için sıraya giren vatandaşlar 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.İnegöl ilçesine bağlı 5 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda geleneksel hale getirdikleri toplu halde bayramlaşma törenini bu yıl da sürdürdü. Erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katıldığı geleneksel bayramlaşmada, Bayram namazı sonrası bir araya gelen yaklaşık Bin 500 kişi sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı. O anlarda yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu.