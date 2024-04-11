Dünya malım olsa ne yazar boynuma sarılan evladım yok

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketinde binlerce vatandaşımızı kaybettik. Depremde ölenlerin defnedildiği mezarlıklara koşanlar gözyaşlarına boğuldu. Adana'da depremde bütün ailesini kaybeden Fatih Karaca Kabasakal Mezarlığı'nı ziyaret eden vatandaşlar arasındaydı. Asrın felaketine Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalanan ve depremde eşini, 3 çocuğunu, annesi ve kayınvalidesini kaybeden Fatih Karaca "Bayramda boynuma sarılacak tek bir çocuğum kalmadı. Bu acı anlatılmaz. Dünya kadar malım olsa ne ki bayramda sarılacak bir evladım kalmadı. Herşey düğümleniyor boğazımda" dedi.13 yaşındaki kızı İrem Karaca'nın depremden bu yana kayıp olduğunu söyleyen Karaca, "Annem ve kayınvalidem misafirliğe gelmişti. Onlar da hayatını kaybetti. Kızım İrem gelir diye bekliyorum ama yok. Enkazı üç sefer aradık ama çıkmadı. Bizi bir polis aradı ve '8-9 Şubat'ta görüştüm' dedi. Sadece bu var elimizde. DNA testim hiçbir şekilde uymadı" diye konuştu.Hatay Antakya Narlıca Deprem Mezarlığı'na akın eden vatandaşlar, kaybettikleri yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua edip, karanfiller bıraktı. Diyarbakırlılar da bayram namazından sonra deprem mezarlığına giderek sevdikleri için dualar etti. 6 Şubat depremlerinin yıkıma uğrattığı illerden biri olan Malatya'da yakınlarını kaybedenler için buruk bir bayram geçiyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü Şehir Mezarlığı'na gelen aileler, depremde hayatını kaybettikleri yakınları için dualar etti. Şanlıurfa ve Adıyaman'da da depremde ölenlerin kabri başında dualar edildi.Adana'da Gürkan Ali Muğlu depremde kaybettiği annesi Ayşe Lale Muğlu'nun kabrinin yanına taşlarla lale figürü yaptırdı. Oğul Muğlu "Kendim yaptım, emek olsun istedim. Annem ziyaretçileri çok severdi. Mezara gelecek ziyaretçileri toprak görsün istemedim. Her gelenin zaman geçirebileceği bir alan olsun istedim" dedi.Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ailesi, Eren'siz 13.cü bayrama girdi. Bayram sabahı Eren'in mezarına koşan anne Ayşe Bülbül Oğlunun fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Anne Ayşe Bülbül, "Eren'im'le kabrinde buluştum,onunla konuştum. Hala, bayram sabahı topladığı harçlıklarıyla bana hediyeler, çiçekler alıp getirecek diye bekliyorum. O'nu çok özledim. O'na sarılmak, kokusunu içime çekmek istiyorum. onunla konuştum. Bayramda diğer çocuklarım geldi ama bir yanım eksik. Eren'im yok" dedi.Şehit aileleri ve yakınları her bayramda olduğu gibi bu bayramda da ilk olarak mezarlığa koştu. Aileler kaybettikleri evlatları, babaları, amcaları için dualar edip mezarlarına karanfil bıraktı. Mezar taşlarındaki fotoğrafları okşayarak sevdikleriyle hasret gideren aileler gözyaşı döktü. SABAH, Karacaahmet Mezarlığı'na yakınlarını anmak için gelen vatandaşlarla konuştu. 6 ay önce babasını kaybeden bir vatandaş; "İlk bayramımız olacak gerçekten çok zor. Alışabilir miyiz bilmiyorum. Artık bayramlarımızı burada geçireceğim" dedi.Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, 9'uncu bayramda da evlatlarının yolunu gözlüyor.3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1682'nci güne ulaştı. Yaz, kış, salgın, ramazan ayı demeden evlat nöbetini sürdüren aileler "İnşallah çocuklarımızı alacağız ve evimize döneceğiz. Evlatlarımız! Gelin, devletinize teslim olun, annenize, babanıza kavuşun" diye konuştu.Murat KARAMAN-Ziya RAMOĞLU-Hüseyin KAÇAR-Tahir ÖZÇELİK-Ali ALTUNTAŞ-Özgür ÖZDEMİR-Tolga YANIK-Mehmet YILDIRIM-Ayşe Nur ERDOĞDU-Ertuğrul ÖZDEMİR-Gökhan KOCAASLAN- Huzeyfe ATICI-Yunus Emre KAVAK/SABAH