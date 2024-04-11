Filistin duruşumuzu yok sayanları Allah’a havale ediyoruz

Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yoluyla partililere seslenerek bayramlarını kutladı. AK Parti'nin Bursa il teşkilatı bayramlaşma programında da partililere izletilen videoda Erdoğan şu mesajları verdi:.Gazze'ye havadan yardım ulaştırma çabalarımızın engellenmesi dolayısıyla İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık. Gazze'ye kesintisiz, engelsiz ve yeterli miktarda insanı yardım ulaştırılıncaya kadar devam edeceğiz. Ülkemizin 21 yıldır sergilediği dirayetli duruşu yok sayanları Allah'a havale ediyoruz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden kendi devletine ve milletine iftira atanları akla, vicdana ve ferasetle davranmaya davet ediyoruz.Filistin halkı bayramı da hüzünle geçiriyor. 6 ayda bombalanan, şehit olan 34 bin kardeşimizin acısı yüreğimizi dağlıyor. Gazzeli kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Bugüne kadar olduğu gibi Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye Gazze'deki zulmün durması için elinden geleni yaptı, yapıyor. Bugüne kadar bölgeye gönderdiğimiz 45 tonluk yardımla en fazla yardım yapan 2. ülke olduk.Ülkemizin Gazze ve Filistin için tüm imkanlarını nasıl seferber ettiğini ülkemizdeki istismarcılar görmese de sahadaki mazlumlar çok iyi görüyor.31 Martseçim sonuçlarının ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sandıkta tecelli eden irade ile göreve gelenleri tebrik ediyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu süreçten güçlenerek çıkacak. Milletin sandıkta verdiği mesajları analiz ediyoruz. Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz MYK toplantısında bunun ilk adımını attık. İstişarelerimize devam edeceğiz. Kendimizi yenileme konusunda her zaman farkımızı ortaya koyduk. AK Parti bundan güçlenerek çıkacaktır. Sizlerden de tefrikaya düşmemenizi, fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum. Rabbim birlikteliğimizi daim eylesin.