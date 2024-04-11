Konutlarla birlikte moralimiz de yükseliyor

Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzedelerin dört gözle beklediği deprem konutları bir bir tamamlanmaya devam ediyor. Şekeroba mahallesinde yapılan 661 konutun Haziran'da teslim edileceğinin açıklamasıyla depremzedelere adeta çifte bayram yaşadı. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba mahallesinde 6 Şubat depremlerinde 450 kişi hayatını kaybetti. Depremin hemen ardından TOKi tarafın yapımına başlanan deprem konutları rekor sürece tamamlanma noktasına geldi. Şekeroba Geçici Barınma Merkezi'nde konteynerde yaşayan depremzedeler, hemen yanı başlarında hızla yükselen konutlarına Haziran ayında kavuşacaklar.Şekeroba'da depremin hemen ardından TOKİ tarafından yapımına başlanan deprem konutlarının proje gerçekleşme oranı yüzde 95'lere ulaştı. Ayşe Yağcı, "Deprem konutları süresinde yapıldı. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Kendisi sözünün eriymiş." diye konuştuFatih Körük (40) "Devletimiz sözünü tuttu. Bizi aç açıkta bırakmadı. Bu kadar kısa sürede yapılması gerçekten taktire şaşan, Cumhurbaşkanımıza verdiği sözü yerine getirmesinden dolayı kendisine teşekkür ederim. O konutlar yükseldikçe bizlerinde burada morali yükseldi. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.Emine Gözübüyük (30) isi evlerine kavuşmanın heyecanı içinde olduğunu belirterek, "Konteynerlerde bizim evimiz oldu ama normal ev gibi olmuyor. Hevesle heyecanla deprem konutlarına yerleşmeyi bekliyoruz. Evler artık bitti gibi. Çevre düzenlemelerinin ardından bizlere teslim edilecek. Haziran ayında yeni evlerimize oturacağız. Bu evler bize adeta bayram müjdesi oldu. Allah devletimizin yokluğunu vermesin" dedi.