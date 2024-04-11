PKK’lı terörist Fransa’dan Türkiye’ye getirildi

Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan ulusal seviyede aranan ve Fransa'da yaşadığı tespit edilen PKK terör örgütü üyesi Mehmet Kopal, sınır dışı kararı alınması sağlanarak Türkiye'ye getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, PKK/ KCK terör örgütüne bir darbe daha vurulduğu belirtilerek, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol- Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınırdışı kararı alınması sağlanarak, 09.04.2024 tarihinde Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir" denildi.