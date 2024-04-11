Şanlıurfa’nın ilk kadın muhtarı: 24 saat halkımızın hizmetindeyim

Şanlıurfa'da ilk kez bir kadın mahalle muhtarı oldu. Mezra Mahallesi'nin yeni muhtarı olan Şükran İmrak (45) ev hanımı ve 5 çocuk annesi. Muhtar İmrak Şanlıurfa'nın ilk kadın muhtarı olma gururunu yaşadığını söyleyen İmrak, 13 bin nüfuslu mahallede bir yıldır gece gündüz kapı kapı dolaşıp oy istediğini anlattı. İmrak, "Mahallemize hizmet etmek için için oy istedim. Sağ olsun vatandaşlarımız bana inanarak beni Şanlıurfa'nın ilk kadın muhtarı olarak seçti. Hiçbir partinin desteğini almadım, kendi çabamla çalıştım. Mahallemizin PTT, ATM, internet, çocuklar için parka ve oyun alanlarına ihtiyacı. Muhtarlık binamız yok. Bu eksiklerimizi gidermek için elinden geleni yapacağım. Kadınlara yönelik projelerim var. Kooperatif kurup kadınların ürettiği ürünleri burada değerlendireceğiz. El ele verip çalışacağız. 24 saat mahallemizin emrindeyim" dedi.