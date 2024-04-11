Şırnak’ta petrol üretimi günlük 40 bin varile ulaştı

Şırnak'ın dağlarında sağlanan huzur ve güven ortamıyla birlikte bölgede yapılan sismik ve sondaj çalışmaları sonrasında günlük 40 bin varil petrol üretimine ulaşıldı. Gabar Dağı'nda şehit Astsubay Esma Çevik ve şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın adlarının verildiği iki sahada günlük yaklaşık 40 bin varil petrol üretimi seviyesine ulaşıldı. Üretimi 2024 yılı sonunda 100 bin varile çıkarmak üzere çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın 26-29 petrol kuyusunda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün Şırnak'ta Gabar'dayız. Bir kez daha burada Türkiye Petrollerinin Şehit Aybüke Yalçın ve Şehit Esma Çevik'in petrol sahalarında buradaki çalışmaları yerinde görmek, buradaki arkadaşlarımız ile bayramlaşmak için buraya geldik. Bugün bizim için müstesna bir gün. Hem Ramazan Bayramını idrak ediyoruz ama aynı zamanda bugün Cumhuriyet tarihinin rekoru ile buradayız. Allah'a hamdolsun bugün itibari ile 40 bin varil günlük üretimi burada geçmiş bulunuyoruz. Bu, Türkiye'de en kaliteli petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz gün olarak açıkçası tarihe geçen bir gün" dedi.

Bugünün Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde önemli bir gün olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Bugün itibari ile Türkiye'de üretimimiz 100 bin varili toplam da geçmiş olduk. Tabii, Şırnak açık ara Türkiye'nin artık net bir şekilde petrol şehridir, petrol başkentidir. İnşallah daha gidecek yolumuz var. Daha önce de ifade etmiştim. Yılbaşı gecesi buraya geldiğimizde, bu yılbaşında hatırlarsanız demiştik ki, 2024 sonu hedefimiz 100 bin varil günde çıkabilmek. Bunun içinde gece gündüz çalışıyoruz. Şu anda 33 kuyuda bu üretimi gerçekleştirdik. Kuyu başı ortalama üretimimiz bin 200 varili geçmiş durumda. Dolayısı ile inşallah biz hedefimiz olan 95 kuyuya geldiğimizde yılsonunda bu rakamlara ulaşmış olacağız. Bu Türkiye'nin özellikle enerjideki dışa bağımlılığında fevkalade önemli. Dolayısı ile burada ki çalışmalar aralıksız kesintisi bir şekilde devam edecek" diye konuştu.

"200'ÜN ÜZERİNDE TANKER İLE BU HAM PETROLÜ TAŞIYORUZ"

Yeni keşif kuyularının olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yıl içerisinde Hakkari'de yine Van sınırında yeni kuyularımız olacak. Onlarda da yapacağımız keşifler ile, onlarda da yeni rezerveler bulduğumuzda bu üretim rakamları inşallah çok daha ileri gidecek. Dolayısı ile biz bu çalışmaları yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Burada yer yer 2 bin 500 metre, yer yer 2 bin 800 metre ama özellikle Şehit Teğmen Akdeniz bölgesinde o sahada da 4 bin 500 metrelere varan derinliklerde biz bu üretimi gerçekleştiriyoruz. Yönlü sondajlar yapıyoruz. Bir kilometreye yakın yaklaşık 30 derece açı ile yönlü sondajlar bu üretimi yapıyoruz. Teknik olarak da çok önemli bir faaliyet gerçekleştiriyoruz. Dolayısı ile tüm bu faaliyetler ile bu gün 200'ün üzerinde tanker ile bu ham petrolü taşıyoruz. Ama şu anda yapımı devam eden yaklaşık yüzde 50'sini bitirdiğimiz 35 kilometrelik bir petrol boru hattı ile de inşallah bu petrolü BOTAŞ'ın İdil istasyonuna götüreceğiz. Oradan da Ceyhan'a Dörtyol'a kadar ulaştıracağız. Yoğun hummalı bir çalışma burada devam ediyor."

"BURADA EYLÜL 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN ÇALIŞMALARIMIZ YAKLAŞIK 10 MİLYON VARİLLİK TOPLAM PETROL ÜRETİMİ GETİRDİ"

Türkiye'nin en kaliteli petrolünün burada üretildiğini kaydeden Bakan Bayraktar, "Burada Eylül 2021 tarihinden itibaren çalışmalarımız yaklaşık 10 milyon varillik toplam petrol üretimi getirdi. 3 bine yakın arkadaşımız burada çalışıyor. Burada bu faaliyetler arttıkça inşallah Şırnak'a bu bölgeye çok ciddi istihdam katkısı olacak. Bu beraberinde diğer eko sistemi de buraya getirecek. Şırnak bir dönem terör ile anılan Gabar, Şırnak bu bölge hakikaten artık zenginlik ve istihdam artışı ile anılacak. Hem bu bölgeye hem de ülkemizin ekonomisine güç katmaya, can katmaya devam edecek. Ben daha önce geldiğimde de ifade etmiştim. Şırnak Türkiye için, dünya için petrol güzergahında aynı zamanda. Irak-Türkiye petrol boru hattı buradan geçiyor. İnşallah Şırnak o petrol boru hattında kendi petrolümüz ile dünya piyasalarına ve Türkiye'nin ihtiyaçları için kullanılacak. Dolayısı ile bu anlamda bu bölge çok gelişecek. Daha çok kardeşimize istihdam sağlanacak. Ben bu anlamda bir kez daha burada emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz bakanlık olarak her zaman 7/24 burada bu faaliyetleri takip ediyoruz, destekliyoruz. İnşallah yeni keşifler ile hem burada hem de Karadeniz'de oradaki doğal gaz keşiflerini milletimiz ile paylaşırız. Bu gün bayram. Bu bayramı 40 bin varili aşarak bir anlamda kutlamış oluyoruz" diye konuştu.

Bakan Bayraktar, konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefon ile arayarak bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanı sevgili işçi kardeşlerim her şeyden önce bugün ulaştığını seviye sebebiyle sizleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Sizler gerçekten 100 bin varil hedefine inanıyorum ki en kısa zamanda ulaşacaksınız. Çünkü sizlerin idealleri var. Ve bu ideallerden şuana kadar hiçbir taviz vermediniz. Ve her günde b u hedefe doğru yürüdünüz, yürüyorsunuz. İnanıyorum ki Gabar artık bu işin öncüsü olacak. Ve petrol üretiminde inşallah en kısa zamanda bu hedefe varmak suretiyle bizim gücümüze güç, milletimizin iradesine farklı bir irade koyacaksınız. Kaldı ki istihdam noktasında da Gabar'da istihdamı daha da arttıracaksınız. Şuanda milletvekili arkadaşlarım tüm işçi kardeşlerim el ele vermek suretiyle oranın zenginliğine zenginlik katacaksınız. Gözlerinizden öpüyorum. Sizleri bu mübarek bayram gününde en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Bakan Bayraktar'a Vali Cevdet Atay, Emniyet Müdürü Cemal Dalman, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin eşlik etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Şırnak merkeze geçerek AK Parti il başkanlığın düzenlediği geleneksel bayramlaşma programına katılarak partililerin ve vatandaşların bayramını kutladı.