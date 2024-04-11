Terörle mücadelemiz sürecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda bir araya geldikleri askerlerle bayramlaştı. Başkan Erdoğan'da, Güler'in telefonunundan Mehmetçiğe hitap etti:Tüm Komuta Kademesi'ndeki kardeşlerime, Mehmet-çiklerimize özellikle en kalbi duygularla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ve Ramazan Bayramı'nın tüm milletimize hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bizler gerek Mehmetçiklerimiz gerek Komuta Kademesi hepsiyle bu teröristleri inşallah bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi yok edeceklerine inanıyoruz. Gerek sınırda gerek sınır ötesinde bu mücadelemiz aynı şekilde devam edecektir. Tekrar bayramınızı tebrik ediyor ve en kısa zamanda buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum.